Politico: генинспектор Госдепа уличил экс-госсекретаря Помпео в злоупотреблениях

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Майкл Помпео во время своего пребывания на посту госсекретаря США (апрель 2018-го - январь 2021 года) неоднократно просил подчиненных выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей, нарушая тем самым установленные нормы использования ресурсов, финансируемых налогоплательщиками. Об этом пишет в пятницу газета Politico со ссылкой на выводы из доклада аппарата генинспектора Госдепартамента.

В документе утверждается, что Помпео и его супруга Сьюзен свыше ста раз обращались к сотрудникам Госдепартамента с личными поручениями - от бронирования столиков в ресторане до выгула собак и отправки поздравительных открыток. В докладе при этом отмечается, что Помпео больше не является федеральным служащим, а значит, "не подлежит дисциплинарным" или другим мерам в связи с выявленными нарушениями.

Сам Помпео, как пишет Politico, в ходе разбирательства утверждал, что его просьбы были мелкими, а его адвокат Уильям Бёрк назвал черновой вариант отчета генинспектора политически предвзятой "подборкой пустяковых жалоб, выборочно взятых" составителями документа.