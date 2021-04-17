США рекомендовали быть осторожными при полетах над некоторыми районами РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Это следует из распространенных ведомством в пятницу двух воздушных директив-извещений (NOTAM).

Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах "в, из, в пределах или над" районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

Оба документа издаются в связи с "возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной, которые потенциально могут привести к трансграничным столкновениям без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликту".

Оба извещения распространяются на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

Район полетной информации - воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.