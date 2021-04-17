Байден поддержал решимость японских властей провести Олимпиаду

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает решимость японских властей во главе с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой провести этим летом безопасные и защищенные Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были перенесены на год из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении, распространенным Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между лидерами двух государств.

"Президент [Джо] Байден поддерживает усилия премьер-министра [Ёсихидэ] Суги, направленные на проведение безопасных и защищенных Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом", - говорится в документе. Лидеры двух государств "выразили чувство гордости за американских и японских атлетов", которые готовятся к соревнованиям на фоне продолжающей оставаться сложной ситуацией с коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр "Токио-2020" сохранено. Ранее в пятницу глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото отметила, что вариант отмены состязаний не рассматривается. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.