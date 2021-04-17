Архив по нацбезопасности США сообщил о планировавшемся в 1960 году покушении на Кастро

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1960 году планировали покушение на кубинского политика Рауля Кастро. Об этом сообщила в пятницу общественная исследовательская организация "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные документы американских спецслужб.

Как отмечает архив, речь идет о наиболее ранней из известных попыток покушения на лидеров кубинской революции. "В рамках наиболее раннего из известных заговоров ЦРУ с целью убийства лидеров кубинской революции высокопоставленные должностные лица управления предложили пилоту самолета, на котором Рауль Кастро летел из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного выполнения [операции]", - говорится в пресс-релизе.

По задумке ЦРУ, пилот Хосе Рауль Мартинес, завербованный ранее в качестве агента ЦРУ на Кубе, должен был "организовать аварию" во время полета в июле 1960 года. В случае своей гибели он просил американские спецслужбы "позаботиться о том, чтобы двое его сыновей получили высшее образование". "Такое обещание было дано", - заявил, согласно рассекреченным документам, его куратор в Гаване Уильям Мюррей.

Детали плана он обсуждал с Мартинесом по пути в аэропорт, откуда тот должен был вылететь в Прагу, чтобы оттуда вылететь обратно в Гавану за штурвалом самолета, на борту которого находились бы Кастро и другие кубинские лидеры. Как сообщил своему начальству в Вашингтоне Мюррей, Мартинес готов был организовать ряд неполадок во время полета, однако исключил организацию "отказа двигателя <...> из-за неминуемой опасности возгорания и отсутствия возможности спасти [в такой ситуации] пассажиров или экипаж". "[Он] сомневается в возможности осуществить настоящую аварию, не ставя под угрозу жизни всех, кто находится на борту", - телеграфировал в Лэнгли Мюррей.

Уже после вылета Мартинеса в Прагу Мюррей получил указание из Вашингтона об отмене плана, однако связаться с пилотом в тот момент возможности уже не было. Когда Мартинес вернулся в Гавану, он сообщил Мюррею, что "у него не было возможности устроить несчастный случай", как они договаривались.

Как отмечает "Архив по национальной безопасности", через несколько недель, в августе 1960 года, ЦРУ предпринимали попытку организовать покушение на Фиделя Кастро.