В МИД Украины заявили, что готовят ответ после задержания своего консула в Петербурге

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов после задержания своего консула в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин в интервью изданию УНН.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что консул уже находится на территории дипмиссии.

"Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - сказал он в комментарии "РБК-Украина".

16 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.