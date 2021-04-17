Первый вице-премьер Чехии объяснил отказ от визита в Россию

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел страны, объяснил в субботу свой отказ от намерения посетить 19 апреля с рабочим визитом Москву для переговоров о получении республикой российской вакцины против коронавируса "Спутник V" необходимостью участия в понедельник в заседании правительства. Об этом политик сообщил в субботу в Twitter.

"По поводу мой поездки в Москву - вчера [в пятницу] мы с премьером [Чехии Андреем Бабишем] договорились, что в понедельник необходимо мое участие в заседании правительства [республики]", - отметил Гамачек.

Между тем в пятницу газета Mlada fronta Dnes информировала, что первый вице-премьер отказался от визита в РФ по настоянию Бабиша. Премьер, на которого ссылалось издание, сказал, что рекомендовал Гамачеку воздержаться от этой поездки.

Гамачек заявил в понедельник, что Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" после того, как она получит регистрацию ЕМА. Чехия, по словам вице-премьера, должна предварительно договориться с Российским фондом прямых инвестиций о покупке необходимого количества российской вакцины. Это нужно сделать по примеру Германии, отметил он.