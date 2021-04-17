Партия во главе с экс-премьером Молдавии Кику получила регистрацию

КИШИНЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Проевропейская Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) во главе с экс-премьером республики Ионом Кику получила регистрацию. Об этом политическое формирование проинформировало в субботу на своей странице в Facebook.

"ПРОМ официально зарегистрирована в Агентстве государственных услуг после выполнения всех требований законодательства. <...> Бывший премьер-министр Ион Кику был избран единогласно председателем новой политической партии", - говорится в сообщении. Поддержку Кику в учреждении партии оказали ряд бывших министров его кабинета, который действовал в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года.

Ранее Кику отмечал, что партия ставит перед собой цель создания всех условий для интеграции Молдавии в Европейский Союз, при этом партия будет продвигать христианские ценности, а также идеи, которые консолидируют общество. Экс-премьер обратил внимание на необходимость модернизации, а также реформирования правительства и изменения административно-территориального разделения страны.

В 2017 году кабинет министров Молдавии был сокращен с 17 до 9 министров, и Кику предлагает воссоздать ряд министерств. Кроме того, он предлагает вновь объединить районные администрации в региональные, а также укрепить их финансовую автономию. В команду Кику входят бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, бывший министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, главы некоторых государственных ведомств, директора больниц и ряда других учреждений.

Кику возглавил правительство Молдавии после отставки с поста премьера нынешнего президента страны Майи Санду в ноябре 2019 года. После победы на президентских выборах в 2020 году Санду стала требовать отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Под давлением акций протеста оппозиции Кику ушел в отставку.

Кику пришел в правительство в 2005 году, возглавив одно из управлений в Минэкономики в команде Игоря Додона, который тогда занимал должность замминистра. В 2006-2008 годах работал заместителем министра финансов, а в 2008-2009 годах - отвечал за экономику и внешнюю политику в аппарате премьер-министра Зинаиды Гречаный. С декабря 2018 по июнь 2019 года Кику возглавлял министерство финансов в правительстве Павла Филипа.