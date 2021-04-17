Китай предостерег Японию от действий, способных ухудшить отношения двух стран

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Китай предостерег Японию от действий, которые могут привести к ухудшению двусторонних отношений. С таким заявлением выступило в субботу посольство КНР в Токио в ответ на переговоры лидеров США и Японии и их комментарии по вопросам Гонконга, Тайваня и Синьцзяна.

"В последнее время японская сторона предприняла ряд негативных действий по вопросам, связанным с Китаем, что нанесло серьезный ущерб политическому доверию между двумя сторонами, создало препятствия для усилий по развитию двусторонних отношений", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

"Мы рекомендуем японской стороне строго придерживаться четырех политических документов (документы о нормализации отношений, подписанные между двумя государствами в 1972, 1978, 1998 и 2008 годах - прим. ТАСС) и соответствующих обязательств, а также гарантировать, чтобы китайско-японские отношения не возвращались к одному и тому же, не находились в состоянии застоя, не регрессировали. [Мы призываем японскую сторону] избегать попадания в водоворот противостояния крупных держав", - указывается в документе.

В тексте сказано, что "переговоры и совместные заявления лидеров Японии и США содержали необоснованные обвинения в адрес КНР, являлись грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением его территориальной целостности". "В связи с этим китайская сторона выражает свое острое недовольство и выступает решительно против. Китай сделал строгое представление Японии и США", - отмечается в документе.

Ранее посольство КНР в США также выразило протест в связи с заявлениями лидеров США и Японии в отношении Китая. Как отмечается в документе, вопросы Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, а также Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря затрагивают фундаментальные интересы КНР и не допускают вмешательства извне.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море и высказали возражения против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море.