Суд в Италии отказался освободить обвиняемого в шпионаже в пользу России военного

РИМ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянскому военнослужащему Вальтеру Биоту, который обвиняется в шпионаже в пользу России, отказано в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат обвиняемого Роберто Де Вита.

"Наше ходатайство о замене меры пресечения было отклонено, через 45 дней должно быть обоснование решения суда, после чего мы обратимся в Кассационный суд", - уточнил адвокат.

Он пояснил, что высшая судебная инстанция должна решить, кто будет вести дело Биота, поскольку сейчас расследованием занимаются прокуратура Рима и военная прокуратура. Последняя потребовала ранее оставить военнослужащего под стражей.

"Кассационный суд должен рассматривать вопрос дублирующих друг друга расследований и сегодняшнее решение. Необходимо также получить возможность нормальной защиты, знать доказательства и материалы, доказывающие вину, сторона защиты пока не ознакомлена с основаниями для обвинений", - добавил Де Вита.

Биот был задержан вместе с сотрудником атташата посольства РФ вечером 30 марта на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными деньгами. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.