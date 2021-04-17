Канцлер Австрии заявил, что дискуссии о вхождении стран в НАТО не должны вести к эскалации

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Дискуссия о вступлении бывших стран СССР в западные союзы не должна ставить их перед строгим выбором - либо ЕС, либо Россия; в противном случае это приведет к эскалации. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в субботу интервью немецкому журналисту Габору Штайнгарту на портале The Pioneer.

По его словам, Запад "должен поддерживать" государства, которые хотят сближаться с Европейским союзом. "Но при этом нам нужно обеспечивать сосуществование с Россией. Такое решение по принципу "или-или" - то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО - это то, что привело бы к массивной напряженности в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию", - отметил Курц.

Говоря об обострившейся ситуации в Донбассе, канцлер указал, что жителям Австрии сложно до конца прочувствовать, что испытывает население Украины. "Однако я не думаю, что есть смысл по очереди наращивать вооружения возле линии соприкосновения. Я не считаю, что заигрывание с НАТО ведет к успокоению обстановки", - заявил Курц.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее сказал, что если Украина не вступит в НАТО, то ей придется укрепляться самостоятельно и в этом случае ей следовало бы "подумать о ядерном статусе". Курц в ответ на это заявил: "Я бы сказал, позиция по атомным бомбам известна. Они ведут не к большей безопасности, а к меньшей. В этой связи я считаю, что к этому (к словам посла - прим. ТАСС) не следует относиться серьезно".