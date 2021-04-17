{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские застрелили четырех протестующих в Бангладеш

По словам представителя местных правоохранительных органов, полицейские открыли огонь, когда участники акции попытались их атаковать возле строящейся электростанции в городе Читтагонг

ТАСС, 17 апреля. Сотрудники полиции в субботу открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш, четыре человека погибли, многие получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов информировало агентство Reuters.

По его сведениям, полиция была вынуждена открыть огонь, когда участники акции попытались их атаковать возле строящейся электростанции в городе Читтагонг.

Как поясняет Reuters, протестующие выступали с требованием о повышении зарплат.

Теги
Бангладеш
Асад заявил, что сирийцы добьются восстановления суверенитета над всей территорией страны
Президент республики посетил район расположения одной из воинских частей и побеседовал с солдатами и офицерами в 75-ю годовщину независимости Сирии
Читать полностью