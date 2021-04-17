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Вучич считает, что "Панцирь С-1 значительно укрепил боеспособности армии Сербии

Президент страны рассказал, что российский комплекс ПВО - это "5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы"

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Российский комплекс ПВО "Панцирь С-1" является значительным укреплением боеспособности сербской армии. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич после учений МВД и Минобороны Сербии "Ответ 2021".

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"Вы видели, как стреляет "Панцирь С-1", это 5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы. "Панцирь С-1" - огромное усиление армии Сербии", - заявил Вучич, подчеркнув важность использования в учениях российских вертолетов Ми-35М.

"Наша армия будет еще сильнее", - резюмировал сербский лидер.

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Сербии Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений. Истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны. Сербия закупила современные боевые вертолеты Ми-35 и транспортные Ми-17, поставка боевых машин БРДМ-2 укрепила сухопутные силы, констатировал министр.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Планируется завершение поставок в Сербию 30 танков Т-72 и 20 БРДМ-2.

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РоссияСербияВучич, Александар
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