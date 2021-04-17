Додик считает мирное расхождение Боснии и Герцеговины единственным выходом

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик назвал мирное расхождение энтитетов этой страны - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской - единственным вариантом решения боснийской проблемы. Об этом он заявил в субботу журналистам на полигоне "Пасулянске ливаде", где присутствовал на учениях МВД и Минобороны Сербии.

Комментируя сообщения о появлении неофициального документа (non paper), предлагающего заново поделить территории на Балканах, Милорад Додик сказал, что разделение БиГ на энтитеты по существующим границам - единственный выход из положения. "В сущности идут разговоры о возможности мирного расхождения Боснии и Герцеговины, что является единственной опцией, которая совершенно точно будет осуществлена в предстоящий период. Единственный реальный вариант - мирно разойтись", - подчеркнул Додик.

"В Боснии и Герцеговине говорят, что они против перемены границ, конечно, я тоже против перемены границ. Граница между Республикой Сербской и вторым энтитетом (Федерация Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС) установлена международным договором, она существует и не будет меняться, она признана международно. Думаю, полемика по этой теме в БиГ продолжится", - подчеркнул председатель Президиума БиГ.

Всю последнюю неделю на Балканах обсуждается документ, предлагающий переформатировать регион с целью решения национального вопроса албанцев, сербов и хорватов. Сообщается, что его якобы направил в Брюссель премьер Словении Янез Янша.

Документ предлагает объединить непризнанное Косово с Албанией, при этом населенная сербами часть края должна получить особый статус по примеру Южного Тироля. Также предлагается объединить большую часть территории Республики Сербской с Сербией в обмен на согласие Белграда признать объединение Албании и Косова. Хорватский национальный вопрос предлагается решить присоединением большинства хорватских кантонов Боснии и Герцеговины к Хорватии или предоставлением им особого статуса по примеру Южного Тироля. Автор документа считает, что такое решение национального вопроса на Балканах ускорило бы переговоры о членства стран региона в ЕС и НАТО.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. В системе управления БиГ пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).