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Лукашенко анонсировал принятие "одного из принципиальных решений" за четверть века

По словам главы Белоруссии, это будет, скорее всего, декрет президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен принять "одно из принципиальных решений" за четверть века президентства, сообщает агентство БелТА в субботу.

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"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал Лукашенко.

О каком именно решении идет речь, глава государства не уточнил, пояснив лишь, что это будет, скорее всего, декрет президента. "Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится", - сказал глава государства.

В настоящее время в Белоруссии по указу президента работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению Основного закона страны. Белорусский лидер ранее заявлял, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти. Голосование на референдуме по изменениям в Конституцию пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти, которые должны состояться не позднее середины января 2022 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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