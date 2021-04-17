В Иране заявили, что на переговорах в Вене могут начать работу над совместным документом

ТЕГЕРАН, 17 апреля. /ТАСС/. Переговоры в Вене достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным документом по ядерной сделке. Об этом заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

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"Переговоры достигли той стадии, когда можно работать над совместным текстом [документа по ядерной сделке]", - приводит его слова агентство IRNA. По словам дипломата, "возникает новое взаимопонимание и существуют точки соприкосновения всех сторон в плане конечных целей [переговоров]".

Он добавил, что "впереди нелегкий путь, поскольку существуют серьезные разногласия". "Иранская делегация предоставила собственные письменные наработки по теме атомной проблемы и снятию санкций, которые могут стать хорошей основой для переговорного процесса с целью достижения окончательного документа", - отметил Арагчи.

В Вене в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий - России, Китая, Германии, Великобритании и Франции, которое стартовало на прошлой неделе. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки.