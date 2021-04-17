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Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным

Елисейский дворец в коммюнике отметил, что французский лидер планирует обсудить с президентом РФ реализацию выводов парижского саммита от 9 декабря 2019 года
Президент Франции Эмманюэль Макрон Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в субботу Елисейский дворец в коммюнике по итогам прошедших в пятницу переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в заявлении.

В том, что касается состоявшихся переговоров с украинским лидером, администрация французского президента сообщила, что Макрон "заверил его в приверженности Франции сохранению суверенитета Украины, а также в том важном значении, которое Париж придает укреплению двусторонних связей во всех областях".

"Констатировав трудности на пути к достижению договоренности по Донбассу и существующие риски военной эскалации, глава французского государства высказал решимость содействовать тому, чтобы минские соглашения соблюдались в полном объеме и было достигнуто долговременное политическое урегулирование конфликта. Президент Макрон и президент Зеленский также обменялись в формате видеоконференции мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе все они констатировали, что выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года полностью остаются в силе и делают необходимым, чтобы Россия обязалась вместе с Украиной облегчить их реализацию". Именно этот вопрос Макрон планирует обсудить в ходе переговоров с Путиным, пояснили в Елисейском дворце.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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