Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в субботу Елисейский дворец в коммюнике по итогам прошедших в пятницу переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в заявлении.

В том, что касается состоявшихся переговоров с украинским лидером, администрация французского президента сообщила, что Макрон "заверил его в приверженности Франции сохранению суверенитета Украины, а также в том важном значении, которое Париж придает укреплению двусторонних связей во всех областях".

"Констатировав трудности на пути к достижению договоренности по Донбассу и существующие риски военной эскалации, глава французского государства высказал решимость содействовать тому, чтобы минские соглашения соблюдались в полном объеме и было достигнуто долговременное политическое урегулирование конфликта. Президент Макрон и президент Зеленский также обменялись в формате видеоконференции мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе все они констатировали, что выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года полностью остаются в силе и делают необходимым, чтобы Россия обязалась вместе с Украиной облегчить их реализацию". Именно этот вопрос Макрон планирует обсудить в ходе переговоров с Путиным, пояснили в Елисейском дворце.