Экс-главу МВД Италии и лидера партии "Лига" Сальвини отдали под суд по делу о мигрантах

РИМ, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший министр внутренних дел и вице-премьер Италии (2018-2019), лидер партии "Лига" Маттео Сальвини предстанет перед судом по делу, в котором обвиняется в незаконном удерживании мигрантов и нарушении должностных полномочий. Как передает в субботу газета La Repubblica, судья предварительного следствия постановил предать политика правосудию, назначив первое слушание в Палермо (о. Сицилия) на 15 сентября.

Речь идет об эпизоде, произошедшем в августе 2019 года, перед спровоцированным Сальвини правительственным кризисом, в результате которого он вышел из состава правительства. Будучи главой МВД и проводя политику борьбы с незаконной миграцией, Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms. Сальвини утверждает, что действовал в интересах государства при согласии всего правительства. Однако бывшие союзники "Лиги" по правящей коалиции из "Движения "5 звезд", а также экс-премьер Джузеппе Конте отрицают, что высказывались за блокировку на море судов со спасенными мигрантами на борту.

Аналогичное дело было открыто против Сальвини прокуратурой другого сицилийского города - Катании. Там он обвинялся также в незаконном удерживании 134 мигрантов в июле 2019 года на борту судна службы береговой охраны Италии Gregoretti. Однако в ходе предварительных слушаний прокурор заявил, что "оснований для начала судебного преследования экс-министра нет". Окончательное решение о том, будет ли начат процесс, должно быть принято 14 мая, пишет La Repubblica.

Первое расследование в отношении Сальвини по делу о мигрантах, удерживаемых на борту итальянского военного корабля Diciotti, было начато еще когда лидер "Лиги" был в правительстве. Тогда правящая коалиция в составе "Лиги" и "Движения "5 звезд" в парламенте проголосовала за прекращение любого преследования действующего парламентария (Сальвини - сенатор), обладающего судебным иммунитетом. Позже, после раскола коалиции, члены Сената проголосовали за возможность судебного преследования Сальвини.

В случае признания вины лидеру "Лиги", которая вновь входит в расширенную правящую коалицию, грозит от трех лет заключения. В случае подтверждения приговора во всех судебных инстанциях, согласно законодательству, Сальвини не сможет баллотироваться на выборах и занимать госпосты.