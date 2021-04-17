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Политический кризис в Мьянме

Правозащитники сообщили, что число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, 3 152 человека находятся под стражей, 75 их них приговорены к тюремным срокам

БАНГКОК, 17 апреля. /ТАСС/. Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 730. Об этом сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

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"По состоянию на 17 апреля подтверждена смерть 730 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 728 погибших.

По данным ассоциации, 3 152 человека находятся под стражей, из которых 75 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 871 демонстранта, из которых 20 приговорены к смерти и 14 - к трем годам лишения свободы.

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