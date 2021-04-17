Два МиГ-29 доставили из Белоруссии для ВВС Сербии

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Два модернизированных истребителя МиГ-29 доставлены из Белоруссии для ВВС Сербии. Об этом сообщила в субботу газета Kurir.

Сообщается, что два МиГ-29 доставлены на военный аэродром Батайница транспортным самолетом Ан-124. Одноместные истребители прошли модернизацию до уровня 9.13, что соответствует ранее переданным МиГ-29 из России.

Как сообщил ранее министр обороны Сербии Небойша Стефанович, после завершения модернизации количество МиГ-29 в Сербии возрастет до 14 машин.

В феврале 2019 года Белоруссия передала Сербии четыре истребителя МиГ-29. Сербская сторона оплатила модернизацию машин на авиаремонтном заводе в Барановичах (Брестская область). Предполагалось, что на четырех МиГ-29 будут модернизированы навигационная система, системы вооружения и радиоэлектронной защиты.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Планируется завершение поставок в Сербию 30 танков Т-72 и 20 БРДМ-2.