Чехия планирует снизить зависимость от стран с иной идейно-ценностной ориентацией

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Чешское правительство обсудит в понедельник Национальную стратегию противодействия гибридным угрозам, которая предусматривает снижение зависимости республики от стран с иной идейно-ценностной ориентацией. В субботу были распространены выдержки из подготовленного министерством обороны страны документа, который уже был рассмотрен Советом государственной безопасности Чехии.

"Чехия будет снижать стратегическую зависимость от стран с иной идейно-ценностной ориентацией, - отмечается в документе. - Данной зависимостью [они] могут злоупотребить и [использовать ее] против интересов республики".

Национальная стратегия определяет негативное гибридное воздействие на республику как скрытую и явную деятельность государств и негосударственных субъектов, направленную против демократического устройства страны и чешского общества. Для достижения своих целей они используют различные средства, от политических, военных и шпионажа, до экономического и информационного воздействия. Причем некоторые из этих средств влияния могут быть легальными.

Недружеские государства и реализующие их интересны негосударственные субъекты, как следует из документа, могут использовать зависимость Чехии от поставок нефти, газа или ядерного топлива для АЭС. Основным поставщиком этих видов энергетического сырья является Россия.

Степень непосредственной угрозы иностранной военной агрессии документом определена как низкая. Главными опасностями для Чехии и, в целом, Запада представляются гибридные атаки с целью ослабить политический процесс принятия управленческих решений и доверие граждан в демократические институты, а также воздействия на экономику и получения доступа к стратегическим предприятиям. Речь идет также о попытках повлиять на политические партии, суды, полицию и СМИ.

Чехия, согласно документу, уже противодействует таким угрозам. "Теми, кто длительное время и систематически оказывает гибридное воздействие на Чехию, являются авторитарные и ревизионистские [политические режимы в] державах, выдвигающих региональные или глобальные претензии", - говорится в нем.