МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и, вероятно, связанной со спецслужбами США. Высказывания главы государства опубликовало в субботу в своем Telegram-канале агентство БелТА.

"Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал белорусский лидер. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал".

"Мы контролировали их <...>, обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - добавил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в состав группы, планировавшей покушение на него, входили адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, которые были задержаны в Москве в ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб.

"Мы их захватили в Москве, они прилетели <...> из США, агентура, какой-то Зенкович", - сказал Лукашенко. "Они боялись сюда [в Белоруссию] ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие уже в тайники свезли и спрятали, они уехали в Москву", - пояснил белорусский президент. Видеозапись его выступления опубликовал близкий администрации белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

"Там был <...> Федута, потом стали шире смотреть, Костусев (задержанный КГБ Белоруссии председатель оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ) Григорий Костусев - прим. ТАСС) появился, <...> он в Москве не был, мы вышли на него здесь", - сказал Лукашенко, добавив, что члены группы были задержаны в Москве после того, как он обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину, а глава КГБ Белоруссии Иван Тертель - к главе ФСБ Александру Бортникову.