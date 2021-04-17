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Кризис в Белоруссии
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Глава КГБ Белоруссии рассказал об организованной группе, замышлявшей вооруженный мятеж

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Организованная группа террористической направленности, деятельность которой была пресечена, приступила к практической реализации замысла по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, а также организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. Об этом заявил в субботу глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ.

"Была проведена операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности. Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем".

По его словам, в состав группы входили как граждане республики, так и иностранцы.

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Кризис в Белоруссии
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