Глава КГБ Белоруссии рассказал об организованной группе, замышлявшей вооруженный мятеж

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Организованная группа террористической направленности, деятельность которой была пресечена, приступила к практической реализации замысла по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, а также организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. Об этом заявил в субботу глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ.

"Была проведена операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности. Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем".

По его словам, в состав группы входили как граждане республики, так и иностранцы.