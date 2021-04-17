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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что подготовку покушения на него американцами Путин обсудил с Байденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США его российский коллега Владимир Путин затронул в беседе с американским лидером Джо Байденом. Фрагмент выступления главы белорусского государства показал в субботу телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил Лукашенко. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Кризис в Белоруссии
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