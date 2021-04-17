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Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Об этом заявил в субботу на экстренной пресс-конференции в Праге первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.

Премьер Чехии утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, сообщило агентство Reuters.

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