Глава Минобороны Германии утверждает, что от России исходит угроза Европе

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в Европе появились угрозы, исходящие от России. Такую точку зрения она изложила в субботу на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

"Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы", - приводит слова министра агентство DPA. Подобные угрозы она считает "конкретными и непосредственными". По словам Крамп-Карренбауэр, "тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски", а лишь говорит о "политических фактах". Она также отметила, что у России есть ракеты, "которые могут достичь Германии".

С аналогичными утверждениями министр обороны ФРГ в последний раз выступала 3 апреля. Тогда она настаивала на том, что из-за действий Москвы "растут вызовы" для Европейского региона.

Также Крамп-Карренбауэр вновь выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По ее словам, действия Москвы нацелены на то, чтобы "спровоцировать реакцию".

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 22 марта заявил, что Россия в отношениях с Евросоюзом готова "к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе". При этом он подчеркнул, что Москва не будет "идти путем односторонних уступок, жертвовать собственными интересами". Грушко указал, что "попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции абсолютно контрпродуктивны".