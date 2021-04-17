Макрон: Западу следует определить красные линии, через которые не должна переступать РФ

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Запад в отношениях с Россией должен определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом, как сообщило Agence France-Presse, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу CBS, фрагменты которого были переданы в эфир в субботу.

"Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией", - сказал он.

"Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции", - отметил французский лидер. При этом он указал на необходимость "конструктивного диалога", подчеркнув, что "не следует ограничиваться санкциями". "Нам нужен честный и открытый диалог с Россией", - добавил Макрон.