Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев. Его высказывания приводит в субботу пресс-пул Белого дома.

"Мы собираемся увеличить число", - сказал он.

В пятницу глава государства принял решение не увеличивать лимит в 2021 финансовом году (начался 1 октября прошлого года), сохранив его на уровне 15 тыс. человек. Такая квота на текущий финансовый год была установлена в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году. В свою очередь агентство Reuters тогда же сообщило о планах администрации США установить лимит на текущий финансовый год в 62,5 тыс. человек.