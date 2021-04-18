Оппозиция в парламенте Чехии поставит вопрос о причастности России к взрыву в 2014 году

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Чешские правые парламентские партии, которым в нижней палате законодательного органа принадлежат 73 из 200 депутатских мандатов, намерены обсудить на предстоящем 20 апреля заседании вопрос о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил в субботу вечером журналистам председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала.

"Мы (правая оппозиция - прим. ТАСС) будем требовать включения вопроса о причастности России к трагедии во Врбетице первым пунктом программы на предстоящем во вторник заседании нижней палаты, - отметил он. - Если же нам это не удастся, то мы потребуем созвать экстренное заседание по данной теме, на что имеем право. Чехия должна реагировать не только высылкой 18 сотрудников посольства РФ, но и другими решительными шагами. Российские компании не должны быть допущены к [запланированному на текущий год] тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Отстранения российской госкорпорации "Росатом" от участия в тендере потребовал также Томаш Петржичек, покинувший в понедельник пост министра иностранных дел Чехии. "Пришло время прекратить дискуссию о привлечении России к достройке АЭС "Дукованы". Исходящие [от российских компаний] риски следует воспринимать серьезно и не ждать, пока что-нибудь произойдет", - сказал он.

Как проинформировало, в свою очередь, Чешское радио, члены правительства республики также допускают, что возникшие в отношениях с РФ проблемы могут повлиять на перспективы участия Росатома в тендере на возведение нового энергоблока.

Высылка дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали политики, якобы причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Согласно чешским источникам, штат посольства РФ и двух российских генеральных консульств в городах Брно и Карловы Вары состоит из 140 дипломатов и сотрудников технического персонала.

Россияне в розыске

Полиция Чехии в субботу объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Местное телевидение обнародовало версию, согласно которой они могли организовать взрыв, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, находившихся на складе во Врбетице, на Украину, а также в Сирию для незаконных вооруженных формирований.