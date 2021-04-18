Гильермо Лассо победил во втором туре президентских выборов в Эквадоре

БОГОТА, 18 апреля. /ТАСС/. Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства. Об этом в субботу сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней.

По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).

Второго тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля.