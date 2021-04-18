WP: часть республиканцев призвала главу Нацкомитета партии быть независимой от Трампа

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Некоторые республиканцы критикуют председателя Национального комитета партии Ронну Макдэниел за излишнюю, по их мнению, лояльность к бывшему президенту США Дональду Трампу, тогда как она хочет сохранить донорскую базу поддерживающих экс-главуБелого дома. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post.

По данным издания, бывший президент 10 апреля на мероприятии по сбору средств, которое проходило в его клубе в Мар-а-Лаго, упрекнул Макдэниел за контакты с потенциальными кандидатами от партии на выборах 2024 года, отметив, что "она должна быть нейтральной". Как отмечает газета, с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, Макдэниел предприняла шаги, чтобы сохранить его расположение, провела мероприятие комитета в его поместье и регулярно общалась с ним после штурма Конгресса 6 января.

По мере того, как Национальный комитет Республиканской партии готовится провести встречу в Далласе на следующей неделе, Макдэниел подвергается все большему давлению со стороны ряда однопартийцев, призывающих ее продемонстрировать независимость от бывшего президента. В частности, некоторые из 168 членов комитета хотят, чтобы партия несколько дистанцировалась от Трампа.

Представитель комитета из Миссисипи Генри Барбур назвал ошибкой решение организовать донорское мероприятие в Мар-а-Лаго. "Мы должны быть независимы. Это фундаментально для проведения честных праймериз", - считает он. По утверждению же Макдэниел, Трамп предложил помочь в сборе средств, и инициатива была одобрена. "Мы бы поступили таким же образом в отношении других республиканских лидеров", - подчеркнула она.

По мнению члена комитета из Нью-Джерси Уильяма Палатуччи, Макдэниел приходится одновременно сохранять симпатизирующую Трампу донорскую базу и маневрировать в партийных разбирательствах.

Бывший глава Белого дома 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за президентский пост.