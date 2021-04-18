США и Китай приняли совместное заявление по климату

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. США и Китай в принятом совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Как отмечается в распространенном в субботу сообщении Госдепартамента, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

"США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", - говорится в тексте.

США и Китай намерены выработать к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду. "США и Китай в краткосрочной перспективе примут меры для дальнейшего урегулирования климатического кризиса. Стороны намерены разработать к конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [в окружающую среду]", - отмечается в тексте.