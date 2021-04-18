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Борьба с изменениями климата
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США и Китай приняли совместное заявление по климату

Обе страны отметили приверженность соблюдению Парижского соглашения, отмечается в сообщении Госдепартамента
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри и спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа (слева направо) Francois Mori/AP, archive
Описание
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри и спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа (слева направо)
© Francois Mori/AP, archive

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. США и Китай в принятом совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Как отмечается в распространенном в субботу сообщении Госдепартамента, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

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"США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", - говорится в тексте.

США и Китай намерены выработать к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду. "США и Китай в краткосрочной перспективе примут меры для дальнейшего урегулирования климатического кризиса. Стороны намерены разработать к конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [в окружающую среду]", - отмечается в тексте.

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СШАКитайКерри, ДжонБорьба с изменениями климатаКлиматИзменение климата
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