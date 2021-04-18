AP: США отзывают дипломатов из Чада из-за угрозы атак мятежников

ТАСС, 18 апреля. Госдепартамент США распорядился в субботу о возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде, за исключением основных, из-за угрозы нападения мятежников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Вооруженные антиправительственные группировки с севера Чада выдвинулись на юг и по всей видимости направляются к [столице страны] Нджамене", - предупредили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что по этой причине "вспомогательный персонал должен покинуть Чад". Распоряжение касается и членов семей сотрудников посольства.