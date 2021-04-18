WSJ: эксперты в США сомневаются в резонности антироссийских санкций из-за SolarWinds

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Ряд экспертов в США поставили под сомнение резонность введения администрацией американского лидера Джо Байдена санкций против России из-за предполагаемой кибератаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Их мнение приводит в субботу газета The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, специалисты в сфере кибербезопасности указывают на то, что история со взломом программного обеспечения SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. В частности, The Wall Street Journal приводит слова профессора Университета Джонса Хопкинса Томаса Рида, который подчеркивает, что западные разведывательные структуры проводят аналогичные инциденту с SolarWinds операции по кибершпионажу. "Сложный вопрос сводится к тому, чем [инцидент] с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций [международного разведывательного альянса] "Пять глаз" [Five Eyes, в который помимо США входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство]", - отметил Рид.

Газета обращает внимание, что некоторые советники Байдена рекомендовали американскому президенту воздержаться от санкций в связи с ситуацией вокруг SolarWinds, поскольку такой шаг мог бы подвергнуть Соединенные Штаты критике на международном уровне из-за схожих действий Вашингтона. Так, The Wall Street Journal приводит мнение бывших и действующих представителей американского правительства, которые отмечают, что предыдущие администрации воздерживались от рестрикций за политический шпионаж, поскольку "США и их союзники регулярно осуществляют аналогичную активность". Как отметил член Палаты представителей Конгресса демократ Джим Ланжевен, которого цитирует газета, инцидент с SolarWinds "имеет все атрибуты традиционного шпионажа", который ранее "не выходил за рамки ответственного поведения государств".

По словам профессора Университета Техаса в Остине Бобби Чесни, администрация Байдена, вводя антироссийские санкции, руководствовалась тем, что в истории с SolarWinds якобы были нарушены некие рамки. Это, предположительно, убедило власти в Вашингтоне в том, что подобные действия заслуживают ответных мер. "Известен ли нам ответ на вопрос, какие границы были нарушены в истории с SolarWinds? Я бы так не сказал", - заключил Чесни.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Ряд экспертов в свою очередь предположили, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательных данных.

Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Ответные меры РФ

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.