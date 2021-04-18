В США седьмую ночь подряд проходят протесты из-за убийства афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Протесты из-за убийства темнокожего Данте Райта проходят седьмую ночь подряд в Бруклин-Сентере (штат Миннесота). Как отмечает местное отделение телекомпании NBC , после массовых задержаний прошлой ночью демонстрации в субботу пока проходят без происшествий.

По данным телекомпании, вечером у полицейского участка, где служила выстрелившая в Райта и впоследствии уволенная Ким Поттер, собрались более 300 человек. Большинство из них вели себя мирно, порой выкрикивая лозунги с требованием правосудия по делу об убийстве афроамериканца.

С наступлением комендантского часа в 23:00 по местному времени (07:00 мск) протестующие, по свидетельству журналистов NBC, активизировались. Некоторые из них вступают в словесные перепалки с полицейскими, однако о каких-либо происшествиях пока не сообщается. Минувшей ночью власти города задержали за нарушение комендантского часа более 100 человек. Некоторые из них вели себя агрессивно, забрасывая сотрудников правоохранительных органов бутылками.

Телекомпания отмечает, что многие манифестанты требуют пересмотреть обвинительное заключение, предъявленное Поттер прокуратурой округа Вашингтон. Власти инкриминируют ей причинение смерти по неосторожности. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое по сравнению с убийством преступление, которое может грозить 10 годами лишения свободы и штрафом в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.

Инцидент с Данте Райтом

Полицейские в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница городской полиции выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Афроамериканцу оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из правоохранительных органов.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению сроком до 40 лет.