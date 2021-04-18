FT: Эр-Рияд и Тегеран ведут переговоры о восстановлении отношений

ТАСС, 18 апреля. Официальные лица Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры о восстановлении отношений. Соответствующую информацию в воскресенье опубликовала газета Financial Times.

По данным трех ее источников, первый раунд переговоров состоялся 9 апреля в Багдаде. Данная инициатива считается первой значительной политической дискуссией между государствами с 2016 года, отмечает издание. В рамках встречи стороны затронули вопрос о систематических атаках территории королевства членами мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами), переговоры носили положительный характер. По словам неназванного официального лица, саудовскую делегацию возглавлял высокопоставленный представитель разведки. Проведение еще одного раунда переговоров запланировано на следующей неделе, добавил источник издания.

Как указывает газета, переговорному процессу способствует, в частности, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, который в марте провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Это происходит быстрее, потому что переговоры в США [связанные с ядерной сделкой] продвигаются быстрее и [из-за] атак хуситов", - цитирует Financial Times слова источника.

Высокопоставленный саудовский чиновник отрицает факт ведения переговоров, отмечает газета. Правительства Ирака и Ирана отказались комментировать данную информацию. При этом подтверждение изданию удалось получить со стороны иностранного дипломата и высокопоставленного представителя иракской администрации. По словам последнего, Багдад также "облегчил связь" между Ираном и Египтом, Ираном и Иорданией.

"Премьер-министр [Ирака] очень хочет лично сыграть роль в превращении Ирака в мост между этими антагонистическими державами в регионе", - пояснил чиновник.

Отношения Эр-Рияда и Тегерана

Очередной виток кризиса в напряженных отношениях между Эр-Риядом и Тегераном возник после того, как 2 января 2016 года в Саудовской Аравии был казнен арестованный еще в 2012 году аятолла Нимр ан-Нимр, шиитский богослов, критиковавший режим Аль Саудов и призывавший к соблюдению прав религиозных меньшинств и проведению конституционной реформы в королевстве. В тот же день вечером толпы иранских демонстрантов, разъяренных фактом казни священнослужителя, ворвались на территории посольства Саудовской Аравии в Тегеране и консульства в Мешхеде. В ответ 3 января Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном. Саудовскую Аравию также поддержали Бахрейн, Судан и Джибути. В свою очередь ОАЭ понизили уровень дипломатического представительства, а Кувейт и Катар отозвали послов.

В Йемене противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами, всестороннюю помощь которым оказывает Иран, не прекращается с августа 2014 года. С 26 марта 2015 года по просьбе президента Йемена Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военную операцию против мятежников. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.