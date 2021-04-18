СМИ: версия о причастности РФ к взрыву в Врбетице была у властей Чехии две недели назад

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Чешские власти были информированы о предполагаемой причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии) за две недели до того, как сообщили об этом общественности. С таким утверждением выступило в воскресенье сетевое издание denikn.cz .

По его сведениям, инцидент в Врбетице рассматривался две недели назад на заседании правительственного комитета по делам спецслужб. Объявивший о нем в субботу первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, знал о ситуации, но тем не менее, как отметило издание, планировал 19 апреля рабочий визит в Россию.

Экс-министр иностранных дел Чехии Томаш Пержичек, оставивший этот пост в прошлый понедельник, подтвердил изданию, что он, будучи главой МИД, и ранее знал об инциденте. Между тем Гамачек отрицает, что до пятницы был полностью информирован о его обстоятельствах, планируя поездку в Москву, где должен был провести переговоры о покупке республикой российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Гамачек, реагируя на слова Петржичека, заявил, что намерен потребовать от полиции расследовать факт проникновения в СМИ секретной информации, согласно которой об инциденте в деревне Врбетице властям было известно и ранее, чем до прошедшей пятницы.

Инцидент и высылка дипломатов

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".