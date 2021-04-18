В ОБСЕ выразили обеспокоенность ростом напряженности вокруг Украины

ВЕНА, 18 апреля. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и призвали к деэскалации. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ОБСЕ.

В частности, председатель ОБСЕ отметила, что она разделяет с генсеком организации обеспокоенность "ростом напряженности на и вокруг Украины". "Линде и Шмид также с озабоченностью отметили возросший уровень нарушений режима прекращения огня, недавно зафиксированный вдоль линии соприкосновения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине (СММ). Они согласились с необходимостью немедленного полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - отмечается заявлении ОБСЕ.

Как подчеркнула генеральный секретарь организации, она обеспокоена затрагивающими СММ ОБСЕ инцидентами, а именно серьезным вмешательством в работу технических средств этой миссии и ограничениями свободы передвижения. "Безопасный и надежный доступ СММ по всей Украине важен как никогда в нынешних условиях повышенной напряженности в регионе", - отметила генсек ОБСЕ.

"Министр Линде и генеральный секретарь Шмид также обсудили свежие сообщения об ограничениях доступа к районам Черного моря и выразили готовность поддерживать контакты, чтобы помочь разрешить возникшие обеспокоенности в соответствии с международным правом", - подчеркнули в ОБСЕ.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.