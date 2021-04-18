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ФСБ представила видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

По данным ведомства, Александр Федута и Юрий Зенкович также планировали присвоить имущество президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ФСБ распространила видео, на котором политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович обсуждают устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко и захват зданий в Минске. Кадры оперативной видеосъемки показаны в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

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На видео заговорщики обсуждают план государственного переворота, в ходе которого планировалось убить Лукашенко, блокировать ОМОН и захватить ключевые объекты в центре Минска, в том числе радиостанцию и телевидение.

"Задача номер один - устранить самого главного. Задача номер два - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - сказал Зенкович на видео.

"Как минимум 30 человек еще <...> должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", - добавил Федута.

По данным ФСБ, Федута и Зенкович также планировали присвоить имущество Лукашенко. Помимо этого, в эфире телеканала сообщили, что информацию о высших лицах они получили от хакеров. "Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим", - рассказал Зенкович.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. В результате совместной с Комитетом государственной безопасности Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина Белоруссии Федуты Александра Иосифовича. Они планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко, сообщает ЦОС ФСБ.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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