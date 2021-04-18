Парламент Сирии назначил президентские выборы на 26 мая

БЕЙРУТ, 18 апреля. /ТАСС/. Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая. Об этом, как передало агентство SANA, объявил в воскресенье председатель Народного совета (парламент) республики Хаммуда Сабаг.

"Прием документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнется 19 апреля и будет продолжаться 10 дней - по 28 апреля", - сообщил он.

По словам Сабага, народное волеизъявление состоится в судьбоносный для страны момент. "Когда наша доблестная армия противостоит террористам на поле брани, долг каждого гражданина состоит в том, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в выборах для срыва заговоров, нацеленных против Сирии", - подчеркнул спикер парламента.

Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году на альтернативной основе. В голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. На выборах победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей.

Принятая в 2012 году конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.