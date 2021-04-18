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МИД Сирии осудил направление дополнительных сил США и НАТО к границам России

По убеждению дипведомства, подобные шаги являются "показателем вопиющего американского вмешательства в дела других стран"
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. МИД Сирии выступил с резким осуждением шагов Запада по наращиванию своего воинского контингента у границ Российской Федерации. Об этом в воскресенье сообщило сирийское государственное агентство SANA.

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"Сирия осуждает направление дополнительных вооруженных сил США и НАТО к границам России, что может создать серьезную угрозу международному миру и безопасности", - отмечается в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

По убеждению МИД Сирии, "эти американские шаги являются показателем вопиющего американского вмешательства в дела других стран".

"Стремясь к мировой гегемонии, Соединенные Штаты широко применяют против России и других государств принудительные санкции, пытаясь подчинить их своей политике", - подчеркивается в документе.

Как отмечает сирийский МИД, в Дамаске считают неприемлемым и отвергают проводимый Вашингтоном курс в международных отношениях. "Сирия заявляет о своей абсолютной солидарности с дружественной Российской Федерацией и поддержке предпринимаемых ею шагов по обеспечению национальной безопасности, защите мира и стабильности во всем мире от угроз, возникающих в результате безрассудной американской политики", - указывается в заявлении.

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