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Кризис на Украине
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Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности на востоке Украины

Он отметил также тяжелую гуманитарную ситуацию
Папа Римский Франциск Filippo Monteforte/Pool photo via AP
Описание
Папа Римский Франциск
© Filippo Monteforte/Pool photo via AP

ВАТИКАН, 18 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность наращиванием военной активности на востоке Украины, попросил снизить напряженность и помолился за примирение.

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"Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения", - сказал Франциск.

Он отметил также тяжелую гуманитарную ситуацию. "Выражаю свою духовную близость народу и прошу молиться", - продолжил понтифик.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Франциск не первый раз выражает обеспокоенность ситуацией на Украине и призывает к завершению конфликта.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаКризис на Украине
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