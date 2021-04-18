СМИ: спецслужбы Чехии считают, что Петров и Боширов были на месте взрыва в 2014 году

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день, 16 октября 2014 года, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Со ссылкой на спецслужбы республики об этом сообщила в воскресенье газета "Лидове новины" .

Петров и Боширов, которые, как утверждают чешские спецслужбы, являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.

Объявленные в розыск властями Чехии россияне, по данным газеты, это те же лица, что причастны к попытке отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 году. В Врбетице они якобы разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада.

Тем не менее, как отметила "Лидове новины", оно сработало раньше, чем они планировали. Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения данной партии заказчиком из-за рубежа.

Розыск россиян и высылка дипломатов

Полиция Чехии в субботу объявила россиян Петрова и Боширова в розыск "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". Вместе с тем полиция не говорила о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух граждан РФ.

Вслед за этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по их утверждениям, причастны "офицеры российской военной разведки".

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".