Партия социалистов Молдавии обвинила Санду в заговоре и потребовала ее отставки

КИШИНЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента Майи Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре. Об этом заявил ее лидер, бывший глава государства Игорь Додон после состоявшегося в воскресенье заседания республиканского совета партии.

"Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова", - написал Додон в Facebook. Он добавил, что партия квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением главы государства, "как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов".

Социалисты выразили недоверие нынешнему составу Конституционного суда и потребовали отставки трех его членов во главе с председателем Домникой Маноле, которые "стали соучастниками узурпации власти в стране", приняв решение, позволяющее Санду распустить парламент, отметил Додон. По его словам, партия продолжает настаивать на назначении премьером Владимира Головатюка, который является законным кандидатом от парламентского большинства.

Бывший глава Молдавии заявил, что социалисты более чем любая другая партия готовы к досрочным парламентским выборам. "В то же время мы убеждены, что выборы можно проводить только тогда, когда в Молдову будет доставлено не менее 1,5 млн доз качественной вакцины от COVID-19 и когда этой вакциной будут привиты не менее 600 тыс. наших граждан", - подчеркнул он.

Санду заявила о необходимости роспуска парламента практически с момента своей инаугурации в конце прошлого года. В действующем составе учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мандатов из 101. По решению, которое КС принял 15 апреля, президент может назначить досрочные выборы, которые должны будут пройти не ранее чем через 60 дней и не позднее чем через три месяца после даты роспуска парламента. Однако избирательную кампанию нельзя проводить во время чрезвычайного положения. Введение или отмена ЧП являются исключительной прерогативой депутатов, поэтому сторонникам Санду необходимо будет обжаловать в КС и этот вопрос.