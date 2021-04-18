Президент Чехии выскажется об инциденте в Врбетице 25 апреля

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан 25 апреля прокомментирует произошедший в 2014 году инцидент со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток республики), к которому, по мнению властей страны, причастны российские спецслужбы. Об этом заявил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Подробное высказывание [Земана по поводу инцидента] прозвучит в воскресенье, 25 апреля", - сообщил Овчачек. По его словам, глава государства выступит в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

По словам Бабиша, они с Гамачеком подробно изложили Земану суть дела. Премьер подчеркнул, что президент им "выразил абсолютную поддержку".

Уполномоченный чешского правительства на консультациях с РФ, руководитель международного департамента администрации президента республики Рудольф Йиндрак сказал в воскресенье, что по поводу инцидента в Врбетице позиции руководителей республики совпадают. "Это очень хорошо и очень важно", - подчеркнул Йиндрак.