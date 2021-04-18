Президент Словакии поддержала действия Чехии по высылке сотрудников посольства России

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила в воскресенье поддержку действиям Чехии, власти которой приняли решение выслать из страны 18 сотрудников российского посольства, связав этот шаг со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии) в 2014 году. Слова главы государства привело Словацкое радио.

"Словакия внимательно наблюдает за предполагаемыми подрывными действиями зарубежных спецслужб [против Чехии], в результате которых погибли люди и произошли крупные разрушения в Врбетице. Поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", - отметила Чапутова.

В таком же ключе высказался в воскресенье и глава МИД Словакии Иван Корчок.

Инцидент в Врбетице

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".