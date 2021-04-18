Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на санкции

ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Россия является соседом, с которым следует продолжать диалог, несмотря на введение санкций. Такое мнение озвучил в воскресенье в эфире телеканала France 3 министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"[Введение санкций] не мешает нам говорить с Россией, несмотря ни на что. Это наш сосед", - подчеркнул он. При этом Ле Дриан отметил, что уже наблюдались признаки деэскалации в отношениях между Россией и Западом - одним из подтверждений этой положительной тенденции стал, по его словам, телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Во вторник Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".