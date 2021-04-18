Совбез Белоруссии заявил о наращивании иностранного военного контингента у границы

МИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков констатирует наращивание военного присутствия международного иностранного контингента возле белорусской границы. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается", - отметил Арчаков.

По его информации, за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений, а в текущем году уже прошло, либо известно о проведении, еще 30 учений. "То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство", - подчеркнул он.

Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия вынуждена отвечать на современные вызовы и угрозы, при этом уровень охраны пограничниками зоны ответственности "превосходит любую границу в мире", отмечая, что здесь "ответственность не только за Беларусь, но и за россиян".

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич отмечал продолжающуюся активность НАТО у границ Белоруссии и России, которая выражается в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.