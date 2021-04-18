Вице-премьер Чехии заявил, что взрывы боеприпасов должны были произойти в Болгарии

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, заявил в воскресенье, что взрывы оружия и боеприпасов, которые произошли в 2014 году на складе в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии), были запланированы так, чтобы они случились уже после получения партии этого товара заказчиком в Болгарии. Об этом политик сказал, выступая в информационно-публицистической программе "Вопросы Вацлава Моравца" Чешского телевидения.

"Да, это можно так сказать", - отметил Гамачек, отвечая на вопрос ведущего о том, что взрывы планировались на 3 декабря, когда партия оружия и боеприпасов должна была быть получена в Болгарии.

"По этому делу [расследованию взрывов] развивается международное сотрудничество, включая сотрудничество с Болгарией", - уточнил Гамачек, отвечая на вопрос о том, что целью операции мог быть 67-летний владелец болгарской оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев.

Консультации стран

Гамачек добавил, что на фоне высылки из страны 18 сотрудников посольства РФ он не рассчитывает в ближайшей перспективе на начало российско-чешских консультаций об урегулировании двусторонних отношений.

Политик напомнил, что изначально решение о проведении консультаций с российской стороной власти Чехии принимали на фоне скандала с демонтажем памятника маршалу Советского Союза И. С. Коневу в Праге. "Решение об этом было принято в период, когда мы старались исправить или продвинуть [в лучшем направлении] чешско-российские отношения. Сейчас они находятся в худшей ситуации. Я не предполагаю, что российская сторона в ближайшей перспективе проявит интерес к проведению консультаций", - сказал чешский вице-премьер.

Два взрыва в Врбетице

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них произошел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Осколки разбросало в радиусе 800 метров от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.