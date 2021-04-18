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В США заявили, что достигли целей, поставленных в начале операции в Афганистане

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить военный контингент лишь для охраны посольства в стране
Морской пехотинец у посольства США в Кабуле, Афганистан Paula Bronstein/Getty Images
Описание
Морской пехотинец у посольства США в Кабуле, Афганистан
© Paula Bronstein/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. США достигли целей, которые были поставлены в начале операции американских ВС в Афганистане в 2001 году. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

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"Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября [2001 года]", - отметил Салливан, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон одержал там победу.

По словам Салливана, США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить военный контингент лишь для охраны посольства в стране.

"Военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства", - заявил он. Таким образом Салливан ответил на вопрос о том, планируют ли США в каком-либо виде сохранить свой военный контингент в стране после вывода войск, завершить который планируется к 11 сентября текущего года. По его словам, Вашингтон "будет стремиться к тому, чтобы сохранить дипломатическое представительство, которое располагает собственным элементом обеспечения безопасности".

Теги
АфганистанСШАСалливан, Джейк
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