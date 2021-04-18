Помощник Байдена не дал точного ответа, состоится ли саммит между президентами США и РФ

Как он отметил, в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. "Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед", - сказал Салливан. "Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он", - добавил помощник Байдена.