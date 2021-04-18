Помощник Байдена не дал точного ответа, состоится ли саммит между президентами США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится при наличии подходящих для этого условий. С таким заявлениям выступил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала СNN.
Как он отметил, в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. "Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед", - сказал Салливан. "Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он", - добавил помощник Байдена.